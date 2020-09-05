لميس الحديدي تودع قناة "العربية الحدث" برسالة مُبكية.. وتعلن عن وجهتها المقبلة| شاهد

نشرت الإعلامية لميس الحديدى تويتة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.





وقالت:" شكرا لقناة "الحدث" وكل القائمين عليها والعاملين بها على عام قضيته بينهم، قدمت فيه تجربة عزيزة على قلبي برنامج "القاهرة الأن"، العربية الحدث-بكل صدق- هي القناة الإخبارية الأهم إقليميًا ليس فقط لما تمتلكه من إمكانات التغطية الحديثة وأدواتها".





وتابعت: "و لكن -و هو الاهم- لما تضمه من كوادر صحفية وتلفزيونية تعشق المهنة وتفاني ان تقدم الافضل والاكثر دقة لمشاهديها مهما كانت الصعوبات. لكل هؤلاء شكرا ، فخورة إنني كنت واحده منكم، وشكر متصل لجمهور الحدث الواسع في أرجاء الوطن العربي".









أضافت: "أغادر الحدث ولا أغادر الأصدقاء فيها.و انتظروني قريبا في تجربة صحفية وتلفزيونية جديدة، أعود بها للشاشات المحلية وكلي شوق".

شكرا لقناه "الحدث" و كل القائمين عليها و العاملين بها على عام قضيته بينهم، قدمت فيه تجربه عزيزه علي قلبي برنامج "القاهره الان". العربيه الحدث-بكل صدق- هي القناه الإخبارية الأهم إقليميًا ليس فقط لما تمتلكه من إمكانات التغطيه الحديثه و أدواتها، (١-٣) @AlHadath @CairoAlaan — Lamees elhadidi (@lameesh) September 5, 2020

أغادر الحدث و لا أغادر الأصدقاء فيها.و انتظروني قريبا في تجربه صحفيه و تلفزيونيه جديده.. أعود بها للشاشات المحليه و كلي شوق..(٣-٣)@AlHadath @CairoAlaan — Lamees elhadidi (@lameesh) September 5, 2020