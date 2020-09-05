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أخبار البلد

لميس الحديدي تودع قناة "العربية الحدث" برسالة مُبكية.. وتعلن عن وجهتها المقبلة| شاهد

السبت 05/سبتمبر/2020 - 05:55 م
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الإعلامية لميس الحديدى تويتة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقالت:" شكرا لقناة "الحدث" وكل القائمين عليها والعاملين بها على عام قضيته بينهم، قدمت فيه تجربة عزيزة على قلبي برنامج "القاهرة الأن"، العربية الحدث-بكل صدق- هي القناة الإخبارية الأهم إقليميًا ليس فقط لما تمتلكه من إمكانات التغطية الحديثة وأدواتها".

وتابعت: "و لكن -و هو الاهم- لما تضمه من كوادر صحفية وتلفزيونية تعشق المهنة وتفاني ان تقدم الافضل والاكثر دقة لمشاهديها مهما كانت الصعوبات. لكل هؤلاء شكرا ، فخورة إنني كنت واحده منكم، وشكر متصل لجمهور الحدث  الواسع  في أرجاء الوطن العربي".


أضافت: "أغادر الحدث ولا أغادر الأصدقاء فيها.و انتظروني قريبا في تجربة صحفية وتلفزيونية جديدة، أعود بها للشاشات المحلية وكلي شوق".
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