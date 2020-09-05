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حوادث

النيابة تستمع لأقوال سكرتيرة الطبيب النفسي المتهم بالتحرش

السبت 05/سبتمبر/2020 - 06:06 م
صدى البلد
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احمد علي
باشر المستشار هاني محمد رئيس نيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، التحقيق، والاستماع لأقوال السكرتيرة الخاصة بالطبيب النفسي المتهم بالتحرش بفتيات، والتي تعمل في العيادة منذ 7 سنوات؛ وذلك بناء على طلب هيئة الدفاع عن الطبيب، كشاهد نفي عن الاتهامات المنسوبة للطبيب.

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واستمعت نيابة طنطا الكلية بمحافظة الغربية لأقوال طبيب نفسي تقدمت ضده عدة بلاغات من عدد من السيدات باتهامه بالتحرش بهن داخل عيادته الخاصة.

ونفي الطبيب المتهم كافة تهم التحرش الجنسي واللفظي الموجهة ضده، مؤكدًا أنه يتعرض لحملات تشويه ممنهجة، وابتزاز من جانب منافسين عبر استغلال مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بقصد التشهير بسمعته .

وكان ضباط المباحث الجنائية بالغربية القوا القبض علي طبيب نفسي بتهمه التحرش اللفظي والجسدي لعدد من سيدات أثناء علاجهن داخل عيادته الخاصة بمدينة طنطا .

جاء ذلك بعد أن تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بورود شكاوي  بإحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) يتضمن رسائل مرسلة من العديد من السيدات، مفادها بأنه أثناء علاجهن لدى أحد الأطباء النفسيين بمدينة طنطا، قام بالتحرش بهن لفظيا، وطلب إرسال صور خاصة لهن، ومحاولة إقناعهن بممارسة بعض الأعمال المنافية للآداب، وإيهامهن بأن ذلك نوع من أنواع العلاج النفسي .

وأوصي مدير أمن الغربية بتشكيل فريق بحث جنائي قاده الرائد يوسف الجندي رئيس مباحث قسم أول طنطا، وبالفحص، تبين قيام عدد من السيدات بالتقدم ببلاغات للجهات المختصة بشأن مضمون ما سبق.

 وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تم تحديد الطبيب المشار إليه وأمكن ضبطه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق مع المتهم .
النيابة تستمع لأقوال سكرتيرة الطبيب النفسي المتهم بالتحرش
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