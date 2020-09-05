الداخلية في يوم.. ادعوا نيتهم الاستثمار في البلاد.. ضبط 3 أجانب نصبوا على عدد من المواطنين.. للانتقام.. شقيقان يقتلان شخصا بالأقصر ويلقيان بجثته على جانب الطريق

-ضبط 150 ألف قرص مخدر بالمنوفية تقدر قيمتها بـ 12 مليون جنيه

-بحجم تعاملات 35 مليون جنيه.. ضبط مزارع اشترك مع شقيقه بالاتجار في العمل ة

تواصل وزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة القطاعات على مستوى الجمهورية حملاتها الامنية المكبرة للتصدى لكافة المخالفات وضبط الخارجين عن القانون.





حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط 4 أشخاص (3 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية " - إحدى السيدات "مقيمين بالقاهرة والجيزة") لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإستيلاء على أموال المواطنين عن طريق إنشاء صفحة وهمية على موقع التواصل الإجتماعى مُدعين إمتلاكهم لثروات مالية ويرغبون فى إستثمارها بالبلاد، مطالبين ضحاياهم بإيداع مبالغ مالية كرسوم إدارية وشحن بأحد الحسابات البنكية الخاصة بالأخيرة .

















وضُبط بحوزته (إيصالات إستلام نقدية بأسماء المتهمين بلغت مليون جنيه – 4 بطاقات دفع إلكترونى – مبلغ 67 ألف جنيه مصرى – 15 تليفون محمول وكمية من الشرائح – جهاز لاب توب ) .









تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال جرائم الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها وإستثمارها فى بعض الأنشطه التجارية نظير أرباح مالية .





كما نجحت الاجهزة الامنية في ضبط مرتكب واقعة مقتل مواطن بالأقصر.









كان مركز شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر تلقي بلاغا بالعثور على جثة أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر (على جانب الطريق الزراعى الشرقى الأقصر/أسوان) بدائرة المركز وبها جروح متفرقة بالجسم وبجوارها دراجة نارية.









وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالأقصر أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين (تاجر مواشى - شقيقه "عامل" مقيمان بدائرة المركز) .









وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط المتهم الأول وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها وإعترف تفصيليًا بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب وذلك لسابقة وجود خلافات بينهم حيث عقدا العزم على قتله للإنتقام منه وإنتظراه صباح يوم إرتكاب الواقعة بمكان العثور على جثته وأطلق عيارًا من فرد خرطوش وتعديا عليه بالضرب بعصا فأوديا بحياته ، وتم بإرشاده ضبط السلاح النارى والعصا.









وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، جارى تكثيف الجهود لضبط الهارب.









فيما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن المنوفية من ضبط (150000 قرص مخدر لعقار الترامادول - مبلغ مالى - هاتف محمول) بحوزة (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية ) حال تواجده بالقرب من مسكنه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى.









وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (12 مليون جنيه) تقريبًا.









وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.





وفى سياق متصل تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى، وبلغ حجم تعاملاتهما 35 مليون جنيه.









وأكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام شخصين (سائق متواجد حاليًا بإحدى الدول العربية - شقيقه "مزارع" - مقيمان بدائرة مركز شرطة ديرمواس بمحافظة المنيا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأول ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم بتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.









عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه الأول وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع شقيقه الذى يعمل خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاث سنوات طبقًا للفحص المستندى (35,000,000) مليون جنيه.









وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.