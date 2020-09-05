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إحنا مع السيسي.. الخرباوي: الإخوان يستهدفون مصر ويشنون حملاتهم من الخارج

السبت 05/سبتمبر/2020 - 06:42 م
ثروت الخرباوي
ثروت الخرباوي
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هاني حسين
قال  ثروت الخرباوي المفكر والكاتب، إن  مصر مستهدفة من جماعة الإخوان الإرهابية وكانوا يرغبون في تقسيم مصر  إلى عدة إمارات .

وأضاف ثروت الخرباوي  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  الحسابات الإلكترونية التي تهاجم مصر متواجدة في الخارج".

 وتابع ثروت الخرباوي:"   فور إطلاق هاشتاج يهاجم الدولة المصرية وجدنا أن 99% منها مصدره خارج مصر من قطر او تركيا ". 
 
وتابع :"  الشعب المصري يرغب في تواجد الرئيس السيسي كي يكمل مشروع البناء والتنمية والتطوير ".

 واكمل :"  الرئيس السيسي يستمع إلى طلبات الشعب المصري وخير دليل استجابة الرئيس السيسي إلى طلب سيدة مسنة استوقفته أثناء تفقده المشاريع التنموية ".
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