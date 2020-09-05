إحنا مع السيسي.. الخرباوي: الإخوان يستهدفون مصر ويشنون حملاتهم من الخارج

قال ثروت الخرباوي المفكر والكاتب، إن مصر مستهدفة من جماعة الإخوان الإرهابية وكانوا يرغبون في تقسيم مصر إلى عدة إمارات .





وأضاف ثروت الخرباوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الحسابات الإلكترونية التي تهاجم مصر متواجدة في الخارج".





وتابع ثروت الخرباوي:" فور إطلاق هاشتاج يهاجم الدولة المصرية وجدنا أن 99% منها مصدره خارج مصر من قطر او تركيا ".

وتابع :" الشعب المصري يرغب في تواجد الرئيس السيسي كي يكمل مشروع البناء والتنمية والتطوير ".





واكمل :" الرئيس السيسي يستمع إلى طلبات الشعب المصري وخير دليل استجابة الرئيس السيسي إلى طلب سيدة مسنة استوقفته أثناء تفقده المشاريع التنموية ".