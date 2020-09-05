AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تقنية الفار تتسبب في إحالة مالك وادي دجلة إلى لجنة الانضباط

السبت 05/سبتمبر/2020 - 06:56 م
الاهلى ووادى دجلة
الاهلى ووادى دجلة
Advertisements
يسرى غازى
قررت اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة، إلى لجنة الانضباط، برئاسة المستشار سيد البندارى.

جاء ذلك، بسبب عبارات مسيئة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" عقب مباراة فريقه أمام النادي الأهلى أمس، والتى تلقى خلالها خسارة بهدفين دون رد فى الدورى الممتاز وجاءت على النحو التالي : مبروك دخول تقنية العار للكرة المصرية.

يذكر أن اللجنة الخماسية، أحالت، فى وقت سابق، قائمة من الأسماء إلى لجنة الانضباط بالاتحاد، وهي:

١- مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

٢- فرج عامر رئيس نادي سموحة 

٣- سمير حلبية رئيس النادي المصري 

٤- طارق يحيى رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك

٥- عدلى القيعى مستشار التسويق بالنادي الأهلي 

٦- سعيد لطفي مستشار الناشئين بنادي الزمالك

٧- خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي 

٨- طارق العشري المدير الفني للنادي المصري 

٩- طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري

١٠- أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك
تقنية الفار تتسبب في إحالة مالك وادي دجلة إلى لجنة الانضباط
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب الحكام.. اتحاد الكرة يقرر إحالة 4 مسئولين في أندية الدوري إلى لجنة الانضباط

عاملوني زي مرتضى منصور.. أول تعليق من فرج عامر بعد تحويله إلى لجنة الانضباط

سنستدعيه مرتين.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة رفض عدلي القيعي الخضوع للتحقيق

أخبار الرياضة: مرتضى منصور يتحدى الخطيب مجددا.. نجم الزمالك على رادار نادٍ تركي.. وميسي مطلوب في ريال مدريد

بسبب الحكام .. انضباط الجبلاية تفتح تحقيقا مع 4 مسؤولين فى الدورى خلال أيام

مرتضى منصور وفرج عامر.. اتحاد الكرة يحيل 10 أسماء إلى لجنة الانضباط

ترشيحاتنا

وفاة والد الفنان أيمن عزب بـ فيروس كورونا

بعد قليل.. رئيس الوزراء يشارك في حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد

الجهاز الفني للأهلي يحدد هوية لاعبين سربا واقعة أزمة كهربا

تنتشر في غرف تغيير الملابس.. خبير يشرح طريقة الكشف عن الكاميرات السرية

فيديو جراف.. غلق 22 مدرسة في فرنسا لهذا السبب

الدولار مستقر بالبنوك في ختام تعاملات اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لادا جرانتا lada granta 2021 المانيوال والأوتوماتيك .. تعرف على السعر والمواصفات .. صور

سعر ومواصفات لادا لارجوس lada largus في مصر اليوم.. صور

أسعار ومواصفات جيتور jetour x70 في السوق المصرية.. صور