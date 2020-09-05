تقنية الفار تتسبب في إحالة مالك وادي دجلة إلى لجنة الانضباط

قررت اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة، إلى لجنة الانضباط، برئاسة المستشار سيد البندارى.
جاء ذلك، بسبب عبارات مسيئة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" عقب مباراة فريقه أمام النادي الأهلى
أمس، والتى تلقى خلالها خسارة بهدفين دون رد فى الدورى الممتاز وجاءت على النحو التالي : مبروك دخول تقنية العار للكرة المصرية.
يذكر أن اللجنة الخماسية، أحالت، فى وقت سابق، قائمة من الأسماء إلى لجنة الانضباط بالاتحاد، وهي:
١- مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
٢- فرج عامر رئيس نادي سموحة
٣- سمير حلبية رئيس النادي المصري
٤- طارق يحيى رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك
٥- عدلى القيعى مستشار التسويق بالنادي الأهلي
٦- سعيد لطفي مستشار الناشئين بنادي الزمالك
٧- خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي
٨- طارق العشري المدير الفني للنادي المصري
٩- طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري
١٠- أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك