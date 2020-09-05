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رياضة

بث النشيد الوطني في قرعة كأس العالم لكرة اليد بالأهرامات

السبت 05/سبتمبر/2020 - 07:11 م
قرعه كأس العالم لكرة
قرعه كأس العالم لكرة اليد
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حسن العمدة
بثَّ منظمو قرعة كأس العالم لليد بمنطقة الأهرامات، في الجيزة، النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية فى افتتاح قرعة مونديال اليد 2021، وقبل بداية الاحتفالات .

ووصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى مقر إجراء قرعة كأس العالم لكرة اليد بمنطقة الأهرامات.

كما وصل إلى مقر إجراء القرعة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد.. بالإضافة إلى عدد من لاعبى منتخب مصر لكرة اليد.

وخطف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الأمطار بمجرد حضوره قرعة كأس العالم لكرة اليد التى تقام حاليًا بمنطقة الأهرامات.

وشهدت كواليس القرعة حواراً جانبياً استمر لمدة دقائق بين الخطيب والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.

العديد من الحضور ردّد أن الخطيب تحدث مع حطب عن أمور الرياضة المصرية وما يحدث عن الساحة الرياضية من تجاوزات من بعض مسئولى الأندية تؤثر بالسلب على مجريات اللعبة بشكل كبير.
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