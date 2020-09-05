مصرع وإصابة شخصين صعقا في نجع حمادي

لقى شخص مصرعه و أصيب آخر صعقا بالكهرباء؛ أثناء عملهما فى أحد المشروعات، في قرية الشيخ علي، التابعة لمركز نجع حمادي.





وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بمصرع "عقروب بدرى محمد" ٤٥ عاما، صعقًا بالكهرباء و إصابة شريف مصطفى زيدان ٢١ عام، بصعق كهربائي.





وتبين من المعاينة الأولية، أن المتوفى و المصاب، أصيبا بصعق كهربائى، أثناء عملهما فى أحد المشروعات بقرية الشيخ على.





وفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين؛ لنقل المتوفى والمصاب إلى إلى مشرحة واستقبال المستشفى العام.





وحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





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