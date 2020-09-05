وزيرة الثقافة تحضر احتفالية يوم المسرح المصري.. وتكرم عددًا من المبدعين

أقيمت احتفالية يوم المسرح المصري، الذي يتكرر كل عام في هذا الميعاد، على المسرح القومي بالعتبة، وقدمه الفنان ميدو عادل، والذي يقام ضمن فعاليات الدورة 27 من دورات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.





وكرَّمت وزيرة الثقافة، عدد من رموز المسرح، بصحبة عدد من الفنانين، منهم المخرج خالد خلال، صبري فواز، لقاء سويدان، بالاضافة إلى ايهاب فهمي مدير المسرح القومي.





وتضمنت الاحتفالية تقديم عرض قصير تم إعداده خصيصا لهذه المناسبة، من إخراج ناصر عبدالمنعم.



