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تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. وزيرة الصحة: إرسال 12 طنا من المستلزمات الوقائية إلى العراق

السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:30 م
صدى البلد
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هالة زايد : 
إرسال 12 طنا من المستلزمات الوقائية إلى دولة العراق

السفير العراقي يشكر مصر لدعم قطاع الصحة العراقي في مواجهة كورونا

اجتماع بالفيديو كونفرانس بين وزيرة الصحة ونظرها العراقي


أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن إرسال 12 طنًا من الكمامات والمطهرات والمستلزمات الوقائية، إلى دولة العراق على متن طائرة عسكرية، صباح اليوم، السبت، بالتنسيق مع القوات المسلحة المصرية، لدعم الأشقاء العراقيين في اجتياح أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك في إطار عمق وترابط العلاقات بين العراق ومصر وأواصر الصلة بين البلدين باعتبارهم من أقدم الحضارات في التاريخ.


شهد مراسم إرسال شحنة المساعدات من قاعدة شرق القاهرة الجوية، كل من الدكتور محمد جاد مستشار وزير الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية ممثلًا عن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أحمد نايف الدليمى سفير جمهورية العراق في مصر.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم عقد اجتماع عبر تقنية ال(فيديو كونفرانس) بين وزيرة الصحة والسكان المصرية ووزير الصحة العراقي والمعنيين بإدارة أزمة فيروس كورونا بالعراق، وذلك بعد استقبال وزيرة الصحة السفير العراقي بالقاهرة في شهر يوليو الماضي، وذلك لنقل الخبرات العلمية وإدارة الأزمة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.


وأشار مجاهد إلى أنه تم إطلاع الجانب العراقي على البروتوكول العلاجي المتبع في مصر وإجراءات إدارة الأزمة من خلال التعريف بنظام إدارة المستشفيات وربطها بغرفة العمليات المركزية وهيئة الإسعاف، وآلية تلقي البلاغات من المواطنين وتوجيههم حسب حالتهم الصحية، لافتًا إلى تقديم كافة سبل الدعم الصحي والفني المستمر لدولة العراق، وذلك من خلال تواصل الجانب العراقي المستمر مع اللجنة العلمية المشرفة على وضع بروتوكولات علاج فيروس كورونا في مصر.


من جانبه تقدم الدكتور أحمد نايف الدليمى سفير جمهورية العراق في مصر، بالشكر لمصر  لإرسالها تلك المساعدات والتي تساهم في دعم قطاع الصحة العراقى فى مجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد، مثمنًا الجهود والمساعى المصرية فى مساندة الدول العربية والأفريقية.


و أشاد "الدليمي" بالدور المصري  والجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية للوقوف بجانب الشعب العراقي فى أوقات المحن والأزمات، مؤكدًا أن تلك المساعدات تعكس روح المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين .
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