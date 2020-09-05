البحرين تعلن تأجيل الدراسة إلى 20 سبتمبر الجاري

أعلنت وزارة التربية والتعليم البحرينية تأجيل البدء في العام الدراسي للمدارس الحكومية لفترة اسبوعين وذلك لفحص جميع الكادر التعليمي في المدارس الحكومية.





يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لمراجعة إجراءات فتح المدارس الحكومية، وبناءً على توصية الفريق الوطني الطبي، وفي ضوء ازدياد عدد الحالات القائمة لفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الأيام الماضية





ذكرت وكالة الأنباء البحرينية ان عودة الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية بالمدارس المقرر لها يوم غدٍ الأحد الموافق ٦ سبتمبر ستتأخر إلى ٢٠ سبتمبر .





أوضحت الوكالة البحرينية ان الوضع بالنسبة لمنتسبي قطاعات الوزارة وإداراتها يبقي كما كان عليه في الأسبوع الماضي، إلى حين صدور تعليمات جديدة بهذا الشأن. أما بخصوص المدارس الخاصة فأكدت الوزارة بأن العودة ستستمر كما هي دون أي تغيير.