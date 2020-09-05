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بدون أثر رجعي| الإسكان: قيمة التصالح في مخالفات البناء من 50 لـ2000 جنيه للمتر

السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:52 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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هاني حسين
قال رأفت شميس رئيس جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن قانون التصالح في مخالفات البناء حدد قيمة التصالح في المخالفات للمتر من 50 وحتى 2000 جنيه.

وأضاف رأفت شميس في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" التنوع العمراني في مصر يحتاج الى اعطاء فرصة للمحافظين للتنوع في  قيمة التصالح في مخالفات  البناء ".

 وتابع رافت شميس:"   هناك تنوع رهيب في المستويات الاقتصادية  بين المصريين "، مضيفا:"  لا اثر رجعي في قانون التصالح في مخالفات البناء ".

واكمل رافت شميس:"  على الجميع التصالح في مخالفات البناء،  والمادة الخاصة بالغزامة موجودة من 2008 في القانون، وأي  مخالفة قبل عام 2008 كان هناك قرارات بحكم محكمة فيما يتعلق بمخالفات البناء ".

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