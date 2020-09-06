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تعليم

12 سبتمبر.. دورة بجامعة حلوان حول الإدارة الجامعية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 05:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان مجموعة من البرامج التدريبية لشهر سبتمبر 2020، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.

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وتهدف البرامج إلى  تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه

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ومن ضمن هذه الدورات دورة الإدارة الجامعية في يومي 12-13 سبتمبر ويحاضر بها  الدكتورة نهلة سيد وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب. 
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