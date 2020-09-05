لراغبي الالتحاق بـ تربية حلوان.. تعرف على شروط الشعب

أعلنت كلية التربية بجامعة حلوان شروط القبول بالشعب المختلفة بالكلية للعام الدراسى 2020-2021، حيث تقبل الكلية طلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث، والطلاب المصريين بالخارج والوافدين والمحولين، وفقا لمجموعة من القواعد والشروط التالية:





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وتضم كلية التربية بجامعة حلوان 19 قسما مختلفا بين أقسام اللغات وأقسام التعليم الأساسى وأقسام الأدبية والعلمية والتربية الخاصة ورياض الأطفال.





وننشر لطلاب الثانوية العامة بتنسيق 2020 تفاصيل و شروط شعب "التربية الخاصة– تكنولوجيا التعليم– رياض الأطفال".





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التربية الخاصة:

تقبل هذه الشعبة طلاب العلمي والأدبي من خريجى مدارس الثانوية لغات / والتجريبية لغات والثانوية العامة حكومي، وتقسم إلى شعبة التربية الخاصة باللغة الإنجليزية، ووفقا للأعداد المطلوبة، وكذلك يتم قبول الطلاب بشعبة التربية الخاصة باللغة الإنجليزية من الذين تم ترشيحهم بشعبة التربية الخاصة باللغة العربية، على أن يكون الطالب حاصل على 85% من درجة اللغة الإنجليزية.





2- تكنولوجيا التعليم:

تقبل طلاب قسمي العلمي والأدبي من خريجى مدارس الثانوية اللغات / والتجريبية لغات والثانوية العامة حكومي المرشحين للكلية، ووفقا للأعداد المطلوبة لهذه الشعبة.





3- رياض الأطفال: