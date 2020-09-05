لراغبى الالتحاق بـ آداب حلوان .. تعرف على تشعيبات قسم الآثار وأهدافه

أعلنت جامعة حلوان عن شعب قسم الاثار بكلية الاداب حيث يتضمن قسم الآثار والحضارة ثلاثة شعب وهى :





-شعبة آثار مصرية





-شعبة آثار إسلامية





شعبة آثار وحضارة مصر البطلمية والرومانية.





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ويقبل قسم الاثار طلاب الثانوية العامة من خلال المفاضلة بين المتقدمين بالمجموع الاعتبارى (المجموع الكلي + مجموع اللغات) للثانوية العامة ولا يقبل الانتساب.





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