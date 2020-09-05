دار زايد يفيض بالخير.. مبادرات إماراتية إنسانية لـ 180 دولة

ظهر دور دولة الإمارات العربية المتحدة ، جليًّا، فى أزمة فيروس كورونا، فالأيادي البيضاء للإمارات ، لا تعد ولا تحصى، وهذا ليس بالغريب على أرض الخير والعطاء؛ استمرارا للنهج الذي رسمه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.



مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، قالت، في بيان لها ، بمناسبة يوم العمل الخيري، إن العمل الخيري رسالة إنسانية، شرعتها كل الشرائع والأديان، وقد بات اليوم ذا أنظمة وبرامج تقوم على رعايته دول، وهيئات مدنية وجمعيات ومؤسسات وقفية، تساهم إلى حد كبير في توفير التكافل الاجتماعي، وإعانة الأفراد والأسر والمجتمعات على تحقيق الحياة الكريمة، والأمان المعيشي، والتنمية المستدامة، من جراء إقامة مشروعات وإعداد برامج في مجالات الصحة والتعليم والإغاثة، والدراسات البحثية، وغيرها.





وأضافت المؤسسة : «ولعل نظام الوقف من أنجح سبل العمل الخيري، وهو نظام تنموي يهبه الواقف، ليعود ريعه إلى ما وقفه عليه صاحبه، أو مفتوحًا على العمل الخيري بكل أبوابه. ويتجلى العمل الخيري بأنه قيمة مضافة على ما تقدمه الدول من خدمات، ولكنه أكثر عناية بالحالات المحتاجة، ويكون المتبرعون والمتطوعون أكثر دراية بالمستحقين لهذا العمل.





وأوضحت: لذلك آلت المؤسسات المجتمعية على نفسها القيام بهذا الدور الإنساني، وأصبح هذا القطاع هو العام الاجتماعي الأول في مسيرة التعاون المجتمعي، ولعلنا نلاحظ في دولة الإمارات العربية المتحدة بروز هذا الدور في سائر مدن الدولة على امتدادها، وهي سباقة إلى العمل الخيري طوال أيام السنة، وخاصة في المواسم في شهر رمضان، وعلى أبواب فتح العام الدراسي والجامعي، وكذلك في حالات المرض والإغاثة والتعاون في تقديم المساعدات المتنوعة للأسر المتعففة».





وأعرب حمد سالم بن كردوس العامري، مدير عام مؤسسة «زايد الخيرية»، أن المؤسسة منذ قيامها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لم تتوقف يومًا عن المثابرة على عملها الخيري، والذي يتصدر أهدافها في سائر الموضوعات الإنسانية داخل الدولة وخارجها. واستطاعت وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة، أن تعالج آلاف المرضى، وتقدم لهم العلاج والعمليات، وأن تساهم أيضًا في إعانة آلاف الطلبة في كل المراحل، من الابتدائية إلى الجامعية.





وأوضحت المؤسسة أن مساعداتها وصلت إلى 180 دولة حول العالم، ولا زالت تواصل سعيها في العمل الخيري لتواكب النهضة الهائلة التي تشهدها الدولة من تطور، والانتقال إلى مرحلة متقدمة في العطاء، باتخاذ أفضل الوسائل من التقنية الحديثة لخدمة هذا القطاع.





وأضافت أنها تشرع أبوابها لكل محتاج، وأنها تستقبل كل ما من شأنه تعزيز مسيرة العمل الخيري والإنساني.