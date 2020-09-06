رينو تكشف عن علامة تجارية جديدة بسبب الإفلاس

كشفت عملاق السيارات الفرنسية رينو، عن هيكلة جديدة للمؤسسة، تضم 4 علامات تجارية؛ وذلك في محاولة لإنقاذ نفسها من الموقف المتعثر الذي تعاني منه الشركة الفرنسية منذ فترة.
كما ذكرت رينو، في بيان رسمي، أنها ستطلق علامة تجارية رابعة، إلى جانب كل من "رينو، داتشيا، آلبين".
وأشارت "رينو" إلى أن كل علامة تجارية ستكون لها إدارة كبيرة ومنفصلة عن العلامات الآخرى؛ وذلك من أجل الحصول على أكبر قدر من العمل، والرؤية .
الجدير بالذكر أن الشركة أعلنت عن خسائر قياسية بلغت حوالي 7.3 مليار يورو أي مايوازي 8.06 مليار دولار خلال النصف الاول من عام 2020 ، وذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد " كوفيد" 19 ، والذي وجه ضربة موجعة إلى صناعة السيارات .
ومن المعروف أن التحالف الثلاثي بين "رينو ، وميتسوبيشي ، ونيسان" لايسير بالشكل الأفضل ، وهو الأمر الذي يجعل من مصير هذا التحالف مهدد بالخطر .
كما ذكرت رينو، في بيان رسمي، أنها ستطلق علامة تجارية رابعة، إلى جانب كل من "رينو، داتشيا، آلبين".
وأشارت "رينو" إلى أن كل علامة تجارية ستكون لها إدارة كبيرة ومنفصلة عن العلامات الآخرى؛ وذلك من أجل الحصول على أكبر قدر من العمل، والرؤية .
الجدير بالذكر أن الشركة أعلنت عن خسائر قياسية بلغت حوالي 7.3 مليار يورو أي مايوازي 8.06 مليار دولار خلال النصف الاول من عام 2020 ، وذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد " كوفيد" 19 ، والذي وجه ضربة موجعة إلى صناعة السيارات .
ومن المعروف أن التحالف الثلاثي بين "رينو ، وميتسوبيشي ، ونيسان" لايسير بالشكل الأفضل ، وهو الأمر الذي يجعل من مصير هذا التحالف مهدد بالخطر .