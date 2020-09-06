رينو تكشف عن علامة تجارية جديدة بسبب الإفلاس

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وأشارت "رينو" إلى أن كل علامة تجارية ستكون لها إدارة كبيرة ومنفصلة عن العلامات الآخرى؛ وذلك من أجل الحصول على أكبر قدر من العمل، والرؤية .



الجدير بالذكر أن الشركة أعلنت عن خسائر قياسية بلغت حوالي 7.3 مليار يورو أي مايوازي 8.06 مليار دولار خلال النصف الاول من عام 2020 ، وذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد " كوفيد" 19 ، والذي وجه ضربة موجعة إلى صناعة السيارات .



ومن المعروف أن التحالف الثلاثي بين "رينو ، وميتسوبيشي ، ونيسان" لايسير بالشكل الأفضل ، وهو الأمر الذي يجعل من مصير هذا التحالف مهدد بالخطر .



كشفت عملاق السيارات الفرنسية رينو، عن هيكلة جديدة للمؤسسةتضم 4 علامات تجارية؛ وذلك في محاولة لإنقاذ نفسها من الموقف المتعثر الذي تعاني منه الشركة الفرنسية منذ فترة.كما ذكرت رينوفي بيان رسميأنها ستطلق علامة تجارية رابعةإلى جانب كل من "رينوداتشياآلبين"