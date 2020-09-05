المدير الإقليمي لاختبارات act: امتحانات الـ sat ليس لها مناهج

قال أحمد فاخر المدير الإقليمي لاختبارات act بالشرق الاوسط، إن امتحانات الـ sat او act هي ليست مناهج، ولكنها عبارة عن اختبارات؛ لقياس نواتج التعلم.





وأضاف أحمد فاخر ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن امتحان الـ act ليس لها منهج ، لاختبار الـ act ، ولكنها لقياس نواتج التعلم التي مر بها الطالب في المدرسة .





وأوضح أحمد فاخر ، أن العالم يسعى لتأمين الامتحانات ، عن طريق الامتحانات الالكترونية ، مؤكدا أن امتحانات الثانوية العامة في مصر تم تحويلها من النظام الورقي إلى الالكتروني.





وأشار إلى أن جميع طلاب العالم يمكنهم الاختبار على امتحان الـ sat أو act . علىأو act



