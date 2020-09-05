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برلمان

الحرية المصري: الرئيس السيسي قريب من المواطن وبجواره دائما

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:07 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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ماجدة بدوي
أشاد حزب الحرية المصرى ، بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال جولاته التفقدية  ظهر أمس الجمعة فى شرق القاهرة، والتقي خلالها بإحدى المواطنات التي تصادف مرورها بتلك المواقع و استمع سيادته الي طلبها للعلاج موجهًا  جهات الاختصاص برعايتها الفورية صحيًا. 

وقال أحمد مهنى، عضو المجلس الرئاسى والأمين العام للحزب، إن الرئيس يحرص دائما فى جولاته التفقدية الالتقاء بالمواطنين والعمال فهو يحرص على التوقف للحوار مع العاملين والمهندسين بعدد من تلك المواقع لمتابعة سير العمل، وخلال لقاءاته يلتقي بالمواطنين والاستماع لهم ولقضايهم واحتياجاتهم.

وأضاف مهنى، ان لقاءات الرئيس المتنوعة مع المواطنين هى رسالة قوية للمسؤولين بترك المكاتب والنزول والاستماع للمواطنين والوقوف على احتياجاتهم وتنفيذها، فالرئيس يضرب أروع الأمثلة والتى يجب أن يقتضي بها الوزراء والمحافظين وإزالة العقبات والازمات أمام المواطنين.

وأشار إلى أن هناك رسالة أخرى موجهه للمواطن وهى أن الرئيس ليس ببعيد عنك أو عن مشكلاتك بل موجود بجوارك ومعك فى أى وقت.
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