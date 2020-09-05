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لتطوير منظومة القضاء.. تعرف على مشروع عدالة مصر الرقمية..فيديو

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:25 م
عمر مروان، وزير العدل
عمر مروان، وزير العدل
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اسراء صبري
قال عمر مروان، وزير العدل، إن الميكنة تعني الأمان في التعاملات، مشيرا إلى أن نظام الميكنة ساعد على كشف التزوير وانتحال الشخصية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "90دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن الميكنة تعد أكثر امانا من التعامل اليدوي، حيث أنها لا تسمح بالتلاعب سواء بها أو بأرشفتها.

وأوضح أن هناك فرقا بين الميكنة والعدالة الناجزة حيث تساعد الميكنة على تحقيق العدالة الناجزة، مشددا على أن النظام الرقمي الجديد يساعد القضاة في عملهم.

وتابع: نعمل حاليا وبالتعاون مع وزارة الاتصالات على مشروع يسمى "عدالة مصر الرقمية"، الذي يهدف إلى تطوير منظومة القضاء ككل.

واضاف: مصر الرقمية لديها إمكانية التقاضي الإلكتروني من خلال رفع الدعوى وتحديد جلسة من خلال موقع مصر الرقمية، بالإضافة إلى التقاضي أمام القاضي والتي نحاول حاليا جعلها تتم إلكترونيا.

لافتا إلى أنه الوزارة اطلقت تجربة إلكترونية لإقامة الدعاوي المدنية في محكمة القاهرة الجديدة.
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