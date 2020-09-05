سيامة راهبات جدد بدير الشهيد تاوضروس المشرقي "المحارب" غرب الأقصر

أقيمت اليوم بدير الشهيد العظيم تاوضروس المشرقى "المحارب" غرب محافظة الأقصر، صلوات طقس رهبنة سبعة عشر من طالبات الرهبنة،





وذلك لديرى الأمير تاوضروس المشرقى ورئيس الملائكة ميخائيل بقرية قامولا غرب.





صلى صلوات طقس الرهبنة والقداس الذى تلاها الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، والأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت،





ومن ضمن الصلوات تغيير الشكل الرهبانى لثمانية من الراهبات لدير الأمير تاوضروس.



