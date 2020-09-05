AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

سيامة راهبات جدد بدير الشهيد تاوضروس المشرقي "المحارب" غرب الأقصر

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:52 م
سيامة راهبات جدد
سيامة راهبات جدد بدير الشهيد تاوضروس المشرقى "المحارب"
Advertisements
شمس يونس
أقيمت اليوم بدير الشهيد العظيم تاوضروس المشرقى "المحارب" غرب محافظة الأقصر، صلوات طقس رهبنة سبعة عشر من طالبات الرهبنة،

 وذلك لديرى الأمير تاوضروس المشرقى ورئيس الملائكة ميخائيل بقرية قامولا غرب.

صلى صلوات طقس الرهبنة والقداس الذى تلاها الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، والأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، 

 ومن ضمن الصلوات تغيير الشكل الرهبانى لثمانية من الراهبات لدير الأمير تاوضروس. 

وحضر الصلاة عدد من راهبات دير الأمير تاوضروس المشرقى، ودير رئيس الملائكة ميخائيل بقرية قامولا غرب الأقصر، دون حضور عدد من المواطنين وذلك لاتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس "كورونا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

راهبان جديدان لدير الشهيد مارمينا بجبل أبنوب

البابا تواضروس يعزى أسقف نجع حمادي في رحيل راهبة بدير الأنبا بضابا

إقامة 5 راهبات جديدات لدير مارجرجس ببرية الأساس

بمناسبة عيده.. البابا تواضروس يطيب جسد القديس الأنبا بيشوي

الأنبا إرآم يترأس صلوات إقامة رهبان جدد بأديرة الفيوم

ترشيحاتنا

تقنية الفار تتسبب في إحالة مالك وادي دجلة إلى لجنة الانضباط

شاهد | تريزيجيه يصنع هدفا في فوز أستون فيلا على آرسنال

لا يا سيادة المحافظ.. أحمد موسى ينفعل لصالح المواطن بسبب أسعار التصالح في أحد نجوع الشرقية.. فيديو

لجنة المسابقات تعلن موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي فى الدورى

بـ الجينز القصير.. زوجة مصطفى فهمي بإطلالة جذابة على البحر

الجهاز الفني للأهلي يحدد هوية لاعبين سربا واقعة أزمة كهربا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: صبغات الشعر تزيد من خطر الإصابة بالسرطان

لـ تبييض أسنانك.. ابتعد عن تناول هذه الأطعمة

تمرين بسيط يخلصك من فوبيا الحيوانات.. اكتشفه