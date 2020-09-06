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بعد تطبيق التوثيق الإلكتروني .. وزير العدل: رصدنا ابتسامات عريضة على وجوه المواطنين .. فيديو

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 01:58 ص
عمر مروان، وزير العدل
عمر مروان، وزير العدل
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اسراء صبري
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الجيل الجديد يرحب باستخدام التكنولوجيا في التعامل، مشيرا إلى أن تم تدريب العاملين والموظفين في مكاتب التوثيق الجديدة قانونيا وتقنيا، من أجل مواكبة ميكنة العمل واستخدام التكنولوجيا.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن وقت التعاملات في مكاتب التوثيق الالكتروني لا تتعدى الـ 3 دقائق، على عكس التعامل اليديوي الذي يستغرق ما يقارب من 30 دقيقة، مشيرًا إلى أن الموثق في المكاتب الرقمية يعمل بأريحية.

وتابع: "رصدت ابتسامة عريضة على وجه المواطنين بعد تطبيق التوثيق الالكتروني"، مؤكدا أن التوثيق الإلكتروني يعد نقلة كبيرة في تقديم الخدمات.
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