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أخبار العالم

في الكويت.. حريق بأحد المخازن

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:49 م
حريق - ارشيفي
حريق - ارشيفي
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محمود نوفل
نجح رجال الإطفاء في إخماد حريق اندلع، مساء اليوم السبت، في مخزن للمحارم الورقية بسرداب في منطقة الري تبلغ مساحته 500 متر مربع.

وذكرت صحيفة الراي الكويتية أن بلاغا ورد الى غرفة العمليات يفيد بنشوب حريق في مخزن للمحارم الورقية بسرداب في منطقة الري حيث توجه على إثره رجال إطفاء مراكز الشويخ الصناعية والشهداء والاسناد.

وقالت الصحيفة الكويتية إنه وفور وصولهم إلى موقع الحريق، باشر الإطفائيون بمكافحة الحريق والسيطرة عليه، حيث تم إخماده دون وقوع إصابات بشرية.

وأضافت الصحيفة انه تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.
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