أخبار الفن| اغتصاب نجمة شهيرة مرتين.. أخت جديدة لـ خالد عليش.. وفاة والد الفنان أيمن عزب بـ كورونا

أعلنت قناة mtv، وعدد من المواقع اللبنانية، عن وفاة المطرب اللبناني سمير حنا، عن عمر يناهز الـ 74 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان.

حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول الممثلة الأمريكية روز مكجوان، التي كشفت عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أن السيناريست والمخرج الأمريكي الكسندر باين، اعتدى عليها جنسيًا، وقام بتصويرها وهي ذات 15 عامًا.



