أخبار الفن| اغتصاب نجمة شهيرة مرتين.. أخت جديدة لـ خالد عليش.. وفاة والد الفنان أيمن عزب بـ كورونا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:
أصدر المذيع خالد عليش، بيانًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أوضح من خلاله صلة قرابته بـ مطربة البوب الأمريكية بيلي إيليش، مؤكدًا أنها أخته في الرضاعة، وابنة عمه أيضًا.
أعلن الفنان أيمن عزب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفاة والده، دون أن يكشف أي تفاصيل حول موعد تشييع الجثمان، والجنازة.
أعلنت قناة mtv، وعدد من المواقع اللبنانية، عن وفاة المطرب اللبناني سمير حنا، عن عمر يناهز الـ 74 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان.
حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول الممثلة الأمريكية روز مكجوان، التي كشفت عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أن السيناريست والمخرج الأمريكي الكسندر باين، اعتدى عليها جنسيًا، وقام بتصويرها وهي ذات 15 عامًا.
حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية، بعد الإعلان عن إصابة الفنان جمال يوسف، بسرطان البلعوم، ونقله إلى أحد المستشفيات في القاهرة لتلقي العلاج، بعد تأخر حالته الصحية.
حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الآونة الأخيرة، بعد إعلان الفنانة الأمريكية روز مكجوان، إغتصابها على يد المخرج الأمريكي الشهير الكسندر باين، في واقعة حدثت لها في سن الطفولة.