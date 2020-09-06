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رياضة

عقب تقديمه للحفل .. تعليق خالد النبوي على مراسم قرعة كأس العالم لليد| شاهد

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 12:24 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
علق الفنان العالمي خالد النبوي على تقديمه  لحفل قرعة كأس العالم لليد مصر 2021 ، والتي أقيمت مساء السبت في منطقة سفح الهرم بحضور 18 وزيرا وفي مقدمتهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة.

وقال النبوي : فرحان جدا أن بطولة كأس العالم لليد هتبقى على أرض مصر وبحلم أننا نكسب البطولة فى 2021.. مبسوط أني كنت جزء من الاحتفال بسحب القرعة وتحية لكل القائمين على هذا الاحتفال الكبير.

وبدأت مراسم القرعة بحفل الموسيقار عمر خيرت بمجموعة من السيمفونيات الموسيقية والأغاني التي طالما نالت إعجاب الحاضرين ، تبعها مجموعة من الاستعراضات الفرعونية التي تعبر عن التاريخ المصري ، بتقديم الفنان خالد النبوى و الإعلامية جاسمين طه و الإعلامية و الفنانة إنجى المقدم . 

وتعد هذه أول نسخة تضم 32 فريقا بدلًا من 24 لأول مرة في التاريخ ، وتقام منافساتها على 4 صالات الأولى الصالة الكبرى باستاد القاهرة وتتسع لـ 22 ألف متفرج وصالة العاصمة الإدارية الجديدة وتتسع مدرجاتها لـ 5500 متفرج وبرج العرب بسعة ثلاثة آلاف متفرج وأخيرا الصالة الجديدة بضاحية ٦ أكتوبر التي تستوعب 4500 متفرج .
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