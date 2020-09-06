أخبار التوك شو.. إعلان السودان منطقة كوارث.. الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر للبحرين في جميع مواقفها السياسية.. وانقسام داخلي بين الإخوان لتولي إبراهيم منير مهام المرشد

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو:

قال المهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن تطوير العشوائيات يتضمن توفير حياة نوعية في كل المستويات.





وأضاف المهندس خالد صديق خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن تسكين أهالى العشوائيات يتم وفق ضوابط شفافة للجميع.





قال الدكتور محمد البهواشي أستاذ الاقتصاد بجامعة السويس، إن فكرة تطوير الريف المصري جاءت بالتزامن مع برنامج الاصلاح الاقتصادي بصفة عامة.





أضاف الدكتور محمد البهواشي خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن كان هناك تطوير للريف المصري والقري المصرية الاكثر احتياجا.





قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن نسبة المخالفات على مستوى المحافظة بلغت 30 ألف مخالفة، منها 24 ألف مخالف قدم على التصالح، لتبلغ نسبة طلبات التصالح المقدمة 85%.









أضاف الدكتور أحمد الأنصاري خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، أن الدولة شرعت قانون لتقنين أوضاع العقارات ليعيش المواطن في عقار آمن.





قال المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، إنه منذ إطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في 2015، تجاوزت عدد الإزالات 176 ألف إزالة، منها 57 ألف مخالفة على مجرى النيل، ومتبقٍ 8 آلاف مخالفة على مجرى النيل الرئيسي.









وأضاف المهندس محمد السباعي خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر قناة "TeN"، أن المخالفات وأعمال الإنشاءات على نهر النيل تسبب اختناقات في حالة رفع منسوب الماء نظرًا لاحتياجات الدولة من مياه النيل.





قال مصطفى حمزة مدير مركز دراسات الإسلام السياسي، إن ما تم من اختيار لنائب المرشد لجماعة الاخوان؛ يجري وسط اللائحة الداخلية للجماعة، بما يسمي بـ"النظام الأساسي لها".





وأضاف مصطفى حمزة، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن هذه اللائحة، نصت على أنه فى حال وجود المرشد فى مكان لا يسمح له بممارسة أعماله؛ ينوب عنه أقدم النواب فى مكتب الارشاد، وأكبرهم سنا.





قال العميد خالد حمادة المتخصص في الشئون العسكرية والسياسية، إن الجيش اللبناني اعلن توقيف عناصر خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي.





وأضاف العميد خالد حمادة خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن الشعب اللبناني فوجئ بتجدد هذا النوع من العمليات الإرهابية مرة أخرى من قبل الدواعش.





قال محمد منصور باحث بالمركز المصري للفكر، إن محاولة توصيف ما يحدث داخل جماعة الاخوان الارهابية هو خلاف مستحدث أو مستجد وهو يخالف الحقيقة التاريخية التى رأيناها على مدار السنوات الماضية.





وأضاف محمد منصور خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن الخلاف أو الانقسام الذي حدث داخل الجماعة تحديدا منذ وفاة القيادي محمد كمال فى اشتباك مع الشرطة المصرية عام 2016 أدي إلى نشأة جناحين أساسيين داخل الجماعة الاخوانية الارهابية.





قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس السيسي يؤكد على دعم مصر للبحرين في جميع مواقفها السياسية.





وأضاف السفير جمال بيومي خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن الجميع يعلم أن مصر هي أكبر بلدان الأمة العربية سكانا وجيشا وبمعيار القوة الشاملة للدول فإن مصر أكبر دولة في منطقتها.





قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن صندوق مصر السيادي يسعي لتحقيق عائدات من خلال الاستثمار في الأصول.





وأضاف الدكتور محمود عنبر خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مانشيت" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن صندوق مصر السيادي هو احد الافكار التي لها علاقة بإدارة الاصول الغير مستغلة بالشكل الذي يمكن أن يعمق فكرة الاستثمار.





قال احمد عبد الرحيم مدير وكالة الشرق الأوسط بالسودان، إن الفيضان فى السودان هذا العام جاء بمعدلات قوية وارتفع معدله بشكل كبير.





وأضاف احمد عبد الرحيم خلال مداخلة هاتفية في "نشرة أخبار تن" المذاعة على قناة "تن" الفضائية، أن 16 ولاية في السودان تأثرت نتيجة ارتفاع معدل الفيضان.











