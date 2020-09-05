محافظ الفيوم: 85% نسبة طلبات التصالح فى مخالفات البناء.. فيديو

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن نسبة المخالفات على مستوى المحافظة بلغت 30 ألف مخالفة، منها 24 ألف مخالف قدم على التصالح، لتبلغ نسبة طلبات التصالح المقدمة 85%.









أضاف الدكتور أحمد الأنصاري خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، أن الدولة شرعت قانون لتقنين أوضاع العقارات ليعيش المواطن في عقار آمن.





وأوضح محافظ الفيوم أن توجيهات القيادة السياسية تنص على أن الدولة لا تريد تعديات إضافية.

وأشار إلى أن اللجان الهندسية في المحافظة تعمل على مراجعة طلبات التصالح.





وتابع الدكتور أحمد الانصاري أن المستفيد الأول من ملف التعديات هو المواطن وليس الدولة.





وأشار محافظ الفيوم إلى أن الملاحقة الجنائية تطال المخالف الذي صدر باسمه الترخيص، بينما المشتري عليه مسئولية ضمنية.