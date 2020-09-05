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مصر تسير بخطى ثابتة.. صندوق العشوائيات: انتهينا من تطوير 296 منطقة حتى الآن.. فيديو

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:26 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال المهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن تطوير العشوائيات يتضمن توفير حياة نوعية في كل المستويات.

وأضاف المهندس خالد صديق خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن تسكين أهالى العشوائيات يتم وفق ضوابط شفافة للجميع.

ونوه مدير صندوق تطوير العشوائيات، أنه يتم توفير بيئة عمل مناسبة لأهالالمناطق العشوائية بعد تطويرها.

وأوضح المهندس خالد صديق أن تم الانتهاء من تطوير 296 منطقة عشوائية، مشيرا إلى أنه تم نقل الآف الأسر من منشية ناصر بالدويقة إلى حي الأسمرات.

وأشار إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة للتخلص من المناطق العشوائية، موضحا أن إفلاس الجماعة الإرهابية؛ يدفعها إلى الهجوم على تطوير العشوائيات.
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