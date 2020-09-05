الجيش اللبناني يعلن توقيف خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش.. تفاصيل

قال العميد خالد حمادة المتخصص في الشئون العسكرية والسياسية، إن الجيش اللبناني اعلن توقيف عناصر خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي.





وأضاف العميد خالد حمادة خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن الشعب اللبناني فوجئ بتجدد هذا النوع من العمليات الإرهابية مرة أخرى من قبل الدواعش.





وتابع المتخصص فى الشئون العسكرية والسياسية أنه منذ شهر تقريبا حدثت جريمة فى الشمال اللبناني راح ضحيتها 3 عناصر من الشرطة البلدية في إحدي القري الشمالية.





وأوضح أن نتيجة المتابعة كان هناك عدة مؤشرات هي قتل عناصر بدم بارد دون توضيح، وبمتابعة الاجهزة الامنية تم الوصول الى أحد عناصر هذه الخلية الارهابية التابعة لداعش وتبين انهم قاموا بذلك.