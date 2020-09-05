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أخبار العالم

بيان من الجيش اللبناني بشأن شحنة نترات أمونيوم أخرى في مرفأ بيروت

السبت 05/سبتمبر/2020 - 01:32 م
بيان من الجيش اللبناني
بيان من الجيش اللبناني بشأن شحنة نترات أمونيوم أخرى في بيروت
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قسم الخارجي
أعلن الجيش اللبناني معالجة كمية نترات الأمونيوم التي وجدت منذ أيام في مرفأ بيروت والبالغ وزنها ٤ أطنان و٣٥٠ كلجم.


وأوضحت قيادة الجيش اللبناني في بيان أن وحدات فوج الهندسة عملت على تفجيرها في حقول التفجير التابعة للجيش.


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كان الجيش أعلن منذ أيام العثور على 4 أطنان أخرى من مادة نترات الأمونيوم بمرفأ بيروت.


يأتي ذلك بعدما أدى انفجار شحنة كبيرة من نترات الأمونيوم بمرفأ بيروت إلى مقتل 190 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين.


فيما حذرت وسائل إعلام لبنانية من وجود حاويات أخرى في مرفأ بيروت تحوي مواد قابلة للانفجار، مطالبين سلطات الجمارك بالتحرك لمنع وقوع كارثة أخرى.
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