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منوعات

القتيلة المجهولة.. العثور على جثة في بحيرة القصر الملكي البريطاني

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 02:20 ص
عجوز
عجوز
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عزة عاطف
ظهرت جثة امرأة في بحيرة أحد القصور الملكية البريطانية مما أثار موجة من الذعر.

يكتنف الغموض هوية امرأة عُثر على جثتها في بحيرة الزينة أمام قصر كنسينجتون الملكي البريطاني في نهاية الأسبوع الماضي.

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تم انتشال الجثة من "البركة المستديرة" السبت الماضي، وقد اعتقدت الشرطة أن الجثة تعود للفنانة «إينديليون ليسيت جرين» التي تغيبت لأسبوع.

وبعد أن أخبروا عائلتها بالعثور على جثتها تبين أن هناك خطأ في تحديد الهوية، خاصة عندما وجدت الشرطة إنديليون حية.

وعاد الغموض ليغطي هوية صاحبة الجثة الملقاة في بحيرة القصر الملكي، فيما قالت الشرطة اليوم بأنه لا توجد تحديثات أخرى وأن التحقيقات جارية لتحديد هوية الأنثى.
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