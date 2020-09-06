القتيلة المجهولة.. العثور على جثة في بحيرة القصر الملكي البريطاني

ظهرت جثة امرأة في بحيرة أحد القصور الملكية البريطانية مما أثار موجة من الذعر.





يكتنف الغموض هوية امرأة عُثر على جثتها في بحيرة الزينة أمام قصر كنسينجتون الملكي البريطاني في نهاية الأسبوع الماضي.





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تم انتشال الجثة من "البركة المستديرة" السبت الماضي، وقد اعتقدت الشرطة أن الجثة تعود للفنانة «إينديليون ليسيت جرين» التي تغيبت لأسبوع.





وبعد أن أخبروا عائلتها بالعثور على جثتها تبين أن هناك خطأ في تحديد الهوية، خاصة عندما وجدت الشرطة إنديليون حية.



