مدرب منتخب اليد يكشف سبب اختياره مواجهة السويد في كأس العالم| شاهد

جارسيا المدير الفني منتخب مصر لليد عن سبب اختياره للمجموعة السابعة في قرعة كأس العالم لليد والتي تضم السويد والتشيك وممثل أمريكا الجنوبية.

وفي تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أوضح أن اختياره كان لسبب انه لعب مع السويد سابقا ويعرف عنها الكثير ، والقرار جاء بعد مباحثات كثيرة لاختيار المنافس ، مشيرا إلى ان جميع المنتخبات صعبة لذلك يتطلب مني العمل كثيرا بجهد لتحقيق نتيجة طيبة.

وأكد جارسيا أنه لا يعرف التشاؤم أو التفاؤل بل لا يعرف سوى العمل ، ونستعد للمحفل العالمي بالتدريبات الجيدة والمعسكرات وسنسعى على خوض مباريات قوية تمهيدا للبطولة.

وأضاف :منتخب مصر يتطور بشكل كبير منذ أن تدرب بفكر المدرسة الإسبانية ، ويضم العديد من العناصر المميزة بمختلف الأعمار ، اي بمزيج من الخبرة والعناصر الصغيرة وجميعهم بالصبغة الدولية ، ولاعبي منتخبات بل ومحققي العديد من البطولات العالمية والقارية.

واختتم تصريحاته ، بأن منتخب مصر لكرة اليد لديه القدرة على ابهار الجميع خلال بطولة كأس العالم ، وخلال السنوات القادمة ايضا ، واصبح اداءه حاليا يعجب الجماهير ونأمل في التطور دائما.