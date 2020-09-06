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أخبار العالم

فككنا مؤسسات الدولة.. قيادات نظام البشير الإخوانية تعترف بفسادها الضخم في السودان| فيديو

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 02:55 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
نشرت قناة "العربية" مقطع فيديو لاعترافات خطيرة لأحد قادة نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، من جماعة الإخوان الإرهابية، بجرائم فساد واسعة النطاق.

وفي الفيديو، يظهر القيادي الإخواني محمد الأمين العطايا، قائلا إنه عندما جاء النظام الحاكم -نظام البشير- بعد الانقلاب العسكري الذي نفذه ما سمي بحركة ـ"ثورة الإنقاذ الوطني" الإخوانية، عام 1989، أقدمت الحكومة على خطوات "لكن للأسف" لم تراجع تلك الخطوات لمعرفة "ما الذي يحتاج إلى إصلاح أو تتمة، وما الذي يجب الاستمرار به أو وقفه".

وأضاف: "فككنا كل مؤسسات الدولة بالخصخصة، وهذه أكبر كارثة في رأيي الشخصي، تم إدخال مسميات جديدة كلفت الدولة مكاتب جديدة وموظفين جدد، وكل ما نعاني منه الآن، ترضية لبعض الفئات ولبعض الشخصيات".

وتابع: "نحن الآن نريد أن نراجع أنفسنا، لنرى، هل صحيح نمضي وفق برامجنا، والأشياء التي تنشر وتقال من قبل بعض القيادات.. لم يأت أحد من القيادات ويقول: قدموني للمحاكمة.. فلان الذي يملك كذا عمارة في دبي، وفلان لديه كذا حساب في البنوك الخارجية.. الأفضل ألا ندفن رأسنا في الرمل".

وواصل: "ثانيًا، موظفون خانوا هذا البلد وخرجوا منه، يعلمون أدق أسراره، هم الآن في دول أخرى، ونحن نتعامل معهم، أين كرامتنا نحن؟ الآن هذا مفروض يكون مؤتمر أزمة، ليس فيه أي شئ سوى أن نتناول الأزمة الموجودة الآن وما هي الحلول".

وأكمل: "كانت الأزمات إذا ظهرت يتداعى لها الناس من شعبة الأساس إلى المؤتمر العام. الآن الناس إما في الحزب أو في الحركة مسألة الاتصال والتنوير والتلاقح أصبحت صفرية، وحدث ولا حرج".

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