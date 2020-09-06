AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

في حالة سداد المبلغ كاملا .. تخفيض 50% للمتعدين على أرض الدولة في الوادي الجديد

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 07:15 ص
المتعدين علي ارض
المتعدين علي ارض الدولة
Advertisements
منصور ابوالعلمين
ناقش المجلس التنفيذى لمحافظة الوادي الجديد، والذي تراسه اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، بحضور اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة ومحمد أنيس سكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة  تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.

وأعلن  المحافظ ، عن تخفيض أسعار رسوم تقنين الأوضاع لصغار المتعدين على أراضى الدولة، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المزارعين.

اقرأ أيضا:

وتم تخفيض نسبة 50 ٪ للمتعدين على مساحات أقل من 5 أفدنة، وتخفيض نسبة 40٪ للمساحات من 5:7 أفدنة، و30 ٪ للمساحات من 7 :10 أفدنة بشرط سداد المبلغ كاملاَ، وتستمر المبادرة حتى 15 أكتوبر القادم.

كما تم عرض الموقف الأمنى للمحافظة، وأكد الزملوط على ضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء المراكز لكافة المشروعات القومية الجارية على أرض المحافظة، وكذلك متابعة موقف المبادرات الزراعية التى تم إطلاقها ( مبادرة النخيل - الحرير) ومدى جدية المستفيدين منها وسحب الأراضى من غير الجادين.

كما وجه المحافظ بتفعيل تركيب العدادات الذكية لآبار الأراضى التابعة لصندوق استصلاح الأراضى وذلك للحفاظ على المخزون الجوفي، وترشيد استهلاك المياه واستكمال تركيب القطع الموفرة بالمصالح الحكومية والمدارس والمساجد.

وشدد الزملوط على ضرورة استمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتأكد من الالتزام بارتداء الكمامة بالأماكن العامة ووسائل النقل الجماعى، مشيرًا إلى دراسة إمكانية فتح قاعات الأفراح وفقًا للشروط والإجراءات الاحترازية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الوادي الجديد: تسجيل 24 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 290 حالة

متنفس للمواطنين.. محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع تطوير حديقة المطار بالخارجة

محافظ الوادي يوجه بالإزالة الفورية لزراعات الأرز المخالفة

إصابة 11 حالة جديدة بفيروس كورونا ووفاة اثنتين في الوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد يشيد بالمشروعات الزراعية الناجحة بباريس

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع اختبارات المرشحين للعمل بفرع جهاز حماية المستهلك

ترشيحاتنا

أخبار السوشيال ميديا: حنان مطاوع برفقة طاقم أمل حياتي.. لميس الحديدى تودع العربية الحدث برسالة مبكية.. والونش يطمئن جمهوره

الفرنسى حسم مصيره مع الزمالك.. عرض أوروبي لـ كارتيرون ..فيديو

دعاء تيسير الزواج من القرآن الكريم

لاعب منتخب اليد لـ صدى البلد: لو عاد لي الاختيار كنت سأختار المجموعة الثامنة.. فيديو

عقب تقديمه للحفل .. تعليق خالد النبوي على مراسم قرعة كأس العالم لليد| شاهد

مها أحمد تنجو من حادث سير على طريق الساحل الشمالي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعين متورمة وجروح في الوجه.. صور مسربة لـ ريهانا متخفية داخل سيارتها

الحمام يستغل إغلاق كورونا ويدمر شقة طالب.. صور

فيسبوك يمنع رجلا من تصوير لحظة وفاته.. ويصدمه برسالة قوية