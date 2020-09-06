في حالة سداد المبلغ كاملا .. تخفيض 50% للمتعدين على أرض الدولة في الوادي الجديد

ناقش المجلس التنفيذى لمحافظة الوادي الجديد ، والذي تراسه اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، بحضور اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة ومحمد أنيس سكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.





وأعلن المحافظ ، عن تخفيض أسعار رسوم تقنين الأوضاع لصغار المتعدين على أراضى الدولة، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المزارعين.





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وتم تخفيض نسبة 50 ٪ للمتعدين على مساحات أقل من 5 أفدنة، وتخفيض نسبة 40٪ للمساحات من 5:7 أفدنة، و30 ٪ للمساحات من 7 :10 أفدنة بشرط سداد المبلغ كاملاَ، وتستمر المبادرة حتى 15 أكتوبر القادم.





كما تم عرض الموقف الأمنى للمحافظة، وأكد الزملوط على ضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء المراكز لكافة المشروعات القومية الجارية على أرض المحافظة، وكذلك متابعة موقف المبادرات الزراعية التى تم إطلاقها ( مبادرة النخيل - الحرير) ومدى جدية المستفيدين منها وسحب الأراضى من غير الجادين.





كما وجه المحافظ بتفعيل تركيب العدادات الذكية لآبار الأراضى التابعة لصندوق استصلاح الأراضى وذلك للحفاظ على المخزون الجوفي، وترشيد استهلاك المياه واستكمال تركيب القطع الموفرة بالمصالح الحكومية والمدارس والمساجد.





وشدد الزملوط على ضرورة استمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتأكد من الالتزام بارتداء الكمامة بالأماكن العامة ووسائل النقل الجماعى، مشيرًا إلى دراسة إمكانية فتح قاعات الأفراح وفقًا للشروط والإجراءات الاحترازية.



