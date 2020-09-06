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الأرصاد: فصل الخريف بدأ مبكرًا هذا العام.. فيديو

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 08:42 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
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آيات أحمد
كشفت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن  الاستعدادات لمواجهة الأمطار كانت جيدة جدًا ولم تؤثر على شيء بالرغم من إغلاق أكثر من طريق بسبب السيول والأمطار الغزيرة التى سقطت، فى جنوب ووسط سيناء، وبعض المناطق لسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال وجنوب الصعيد.

وأوضحت شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أنه تم إغلاق عدد من الطرق، مثل الزعفرانة، رأس غارب، سفاجا، القصير؛ بسبب السيول والعواصف الترابية.

وأضافت أن التنسيق الكامل بين كل قطاعات الدولة حال دون التأثير بتلك الأمطار، مؤكدة أن الإدارة العامة للمرور بلغت غرفة العمليات فى كل المحافظات لغلق الطرق للحفاظ على أرواح المواطنين.

وتابعت أن فصل الخريف يبدأ جغرافيًا فى يوم 21 سبتمبر ولكن تساقط الأمطارر بدأ مبكرًا أسبوعين هذا العام.

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