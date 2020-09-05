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أخبار العالم

سحب رعدية ممطرة.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس الأحد

السبت 05/سبتمبر/2020 - 08:39 م
سحب رعدية في السعودية
سحب رعدية في السعودية
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محمود نوفل
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية تقريراً عن حالة الطقس ليوم غد الأحد، حيث حذرت من استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

وذكرت الأرصاد السعودية في تقريرها الصادر الليلة أن السحب الرعدية الممطرة ستكون مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، وتمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

حذّرت الأرصاد السعودية من نشاط الرياح الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال وشرق المملكة.

أعلى درجة حرارة غدا، ستسجل فى مكة 44 درجة مئوية، بينما تسجل أبها 19 درجة مئوية كأقل درجة حرارة متوقعة غدًا  وفق ما ذكرته الأرصاد السعودية في تقريرها.
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