أعلنت الإدارة العامة للمرور، فتح طريق الوادي الجديد اتجاه الأقصر أمام حركة المرور بعد غلقه أمس بسبب السيول.





كما قررت الإدارة العامة للمرور استمرار إغلاق طرق رأس غارب وطريق رأس غارب - الغردقة وطريق قفط - القصير و طريق سفاجا - سوهاج بسبب السيول.





وفي ذات السياق رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.