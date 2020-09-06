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أخبار البلد

البيئة: عقد سلسلة من دورات تدريبية حول الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:40 ص
صدى البلد
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حنان توفيق
عقدت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة سلسلة من الدورات التدريبية عبر خاصية الفيديو كونفرانس حول "الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة فى ظل إنتشار فيروس كوفيد 19 المستجد ".

وذلك بالتعاون مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات وهيئة التعاون الدولى الألمانى GIZ للعاملين بمنظومة المخلفات بكافة الفروع الإقليمية للوزارة بالمحافظات ووحدات إدارة المخلفات بالمحافظات الواقعة فى نطاق عمل البرنامج (كفر الشيخ / الغربية / اسيوط / قنا ) الى جانب ممثلى الجمعيات الأهلية وعمال النظافة .

يأتى ذلك تنفيذا لخطة عمل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات فى إطار إعلان الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن خطة الوزارة للمشاركة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية منها وزارات التنمية المحلية ، الصحة ، الشباب والرياضة ، والسياحة حيث شددت الوزيرة على ضرورة توعية وتدريب العاملين بالمنظومة فى مختلف القطاعات بالسلوكيات البيئية السليمة ونشر ارشادات الوقاية من الفيروس وإتخاذ كافة التدابير وإجراءات السلامة والصحة المهنية للحد من احتمالية انتقال العدوى اثناء التعامل مع المخلفات حفاظا على سلامتهم.

وقد تضمنت الدورات عرضا للتعريف بفيروس كورونا المستجد ،اعراضه الأكثر شيوعا ، مخاطره على الصحة الشخصية والعامة وطرق العدوى وطرق الوقاية من خلال الإجراءات الإحترازية والضوابط البيئية التى وضعتها منظمة الصحة العالمية من استخدام مهمات الحماية الشخصية والفصل المكانى والتهوية البيئية الكافية الى جانب ارشادات التعامل مع المخلفات البلدية الصلبة فى المحافظات فى ظل الوضع الحالى مع تثبيت الأمان والطمأنينة فى نفوس المديرين والعاملين بالمنظومة اثناء القيام بأعمالهم.

وتم أثناء الدورات عرضا لتصنيف المخلفات ودرجات خطورتها على صحة الإنسان والبيئة ومنها المخلفات البلدية المستحدثة والمتعلقة بالفيروس والمسببة للعدوى كالكمامات الطبية والقفازات والمناديل المستعملة وبقايا المواد الغذائية وغيرها الى جانب عرضا لمخاطر العدوى فى مراحل إدارة المخلفات من تولد وجمع ونقل وفرز وتخلص ودفن فضلا عن الإجراءات المطلوب اتباعها فى كل مرحلة للوقاية من العدوى كإستخدام المطهرات والمنظفات وعدم التعامل مع المخلفات بصورة مباشرة مع ارتداء مهمات الوقاية الكاملة الى جانب استخدام الحاويات المحكمة الغلق مع التطهير الكامل للمركبات والحاويات. 

كما تضمنت الورشة إجراءات الإدارة البيئية والصحية للمحطات الوسيطة ومصانع المعالجة والتدوير من تجهيزات ومعدات وصيانة لضمان عدم نبش المخلفات وتراكمها الى جانب الإجراءات الإحترازية المتبعة فى حالة عدم وجود محطات لفصل ومعالجة المخلفات من خلال دفنها فى خلايا خاصة منفصلة ورشها بالجير الحى وتغطيتها وذلك اثناء فترات العزل الصحى.
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