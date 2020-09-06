د. ياسر الشاعر يكتب: حقائق ذهبية يجهلها المصريون

حقائق يجب أن يعلمها جميع أفراد الشعب المصرى عن أصله وحقيقته وإهمال تلك الحقائق يعتبر جريمة فى حق أنفسنا وفى حق وطننا:





1- نحن لسنا فراعنة وأجدادنا اسمهم الحقيقى هو قدماء المصريين.





2- الحضارة المصرية عمرها لا يقل عن 45 الف عام. و يوجد بعض الأبحاث التى تؤكد أن عمر هذه الحضارة يتجاوز الـ 65 ألف عام.





3- تشويه التاريخ المصرى العبقرى تم منذ ما لا يقل عن 3500 سنة لعلة فى نفس أبناء الشيطان.





4- الماسون و أتباعهم نسبونا إلى كلمة فراعنة حتى يستقر فى وجداننا أننا أبناء أحد طغاة الزمان فرعون موسى. ويستقر أيضًا فى وجدان كل العرب من حولنا أننا شعب طغاة.





5- هناك أقلام لكتاب مصريين المفروض أنهم مثقفون. رددوا هذا الكلام بغباء كالببغاوات. حتى أننا فرحنا عندما أطلقوا على منتخبنا القومى المصرى لقب منتخب الفراعنة!!!!!





6- المصريون القدماء. كانوا متقدمين بطريقة خيالية. وكانت كل شوارع مصر مضاءة مجانًا. فهم من اكتشفوا الطاقة والضوء.





والعالم الراحل تسلا تم قتله غدرًا لأنه اكتشف ذلك. وطالب بأن يضاء العالم كله بالطاقة المجانية.. ولكنه قُتل بأيدي أبناء الشيطان الذين تحكموا بالطاقة وباعوها للبشر.





7- المصريون القدماء. رحلوا عبر الأزمنة وقريبًا جدًا بمشيئة الله تعالى سيتم الكشف عن بوابات النجوم وسيتم الإعلان بشكل إجباري من أعداء البشر من أبناء الشيطان.





8- يوجد عدد 13 بوابة نجمية في الأرض . يوجد منها ثلاث بوابات فى مصر. الأولى موجودة فى ابى غراب فى البدرشين.





والثانية موجودة تحت أحد أقدام أبو الهول. والثالثة موجودة حول معبد ابيدوس فى البلينا بمحافظة سوهاج.





ويوجد واحدة موجودة فى القدس الشريف. ويوجد واحدة فى العراق. ويوجد بوابة نجمية مائية فى عدن. هذا بالإضافة لوجود عدة بوابات نجمية أخرى حول العالم.





9- أبناء الشيطان من فصيلة (النورانيون). صدروا للعالم فكرة أن رجالا أتوا من الفضاء الخارجى أسسوا حضارة مصر القديمة. وأنهم هم بناة الأهرامات وكل عجائب الحضارة المصرية.





10- النورانيون هم من أسسوا ستوديوهات هوليوود. وهم من أنتجوا أفلام تشويه الحضارة المصرية. وهم من زرعوا فى عقول البشر حول العالم أن قدماء المصريين كانوا يعبدون آلهة متعددة.





وهذا يخالف الحقيقة تمامًا .لأن المصرين القدماء كانوا يعبدون إلهًا واحدًا دون سواه.





11- أبناء مصر الذين ورثوا الحكمة و القوة. من أجدادنا العظام قرروا أن يستغلوا علوم أجدادهم لتنمية مصر الآن وإسعاد أبناء الشعب المصرى العظيم.





ماسبق هو تلخيص عميق للوضع الحالى فى مصر. وهو نظرة استشرافية للمستقبل. من قبل الفريق الحاكم فى مصر. و الذى يستمد قوته من تراث أجداده العظماء قدماء المصريين.