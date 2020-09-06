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أخبار البلد

باقي لحفرها 100 كيلو.. كل ما تريد معرفته عن قناة جونقلي بين مصر والسودان

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 12:09 م
قناة جونقلي
قناة جونقلي
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أمينة الدسوقى

استكمال ما توقف فى الماضي، والعمل معا من أجل التنمية والرخاء هو المبدأ الذي تسير عليه مصر والسودان، فقناة جونقلي هى عبارة عن مشروع يروي كيف تتألف الشعوب مع بعضها من أجل أن يعم الخير، فما هي تلك القناة وما الغرض منها؟ 

جاءت فكرة قناة جونقلي من خلال وضع خطة عمل للاستفادة من المياه الزائدة من المستنقعات والمياه التى التى تتبخر، وعليه قامت مصر والسودان بإجراء كافة الدراسات اللازمة، والتي انتهت فى عام 1977، بخطة عمل لاستغلال المياه الضائعة من مستنقعات بحر الجبل.

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يبلغ طول قناة جونقلي 360 كيلو مترًا، حيث تستفيد منه قبائل الشلك شمالا والنوير وقبيلة الدينكا، وبدون هذا المشروع في التنفيذ بين مصر والسودان عام 1974، وتم تنفيذ مايقرب من 260 كيلو متر بواسطة شركتين فرنسيتين، إلا أن الحفر توقف عند قرية الكونقر، بسبب الحرب الأهلية التي نشبت عام 1986.

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لمشروع القناة عدة فوائد حيث تمكن قناة جونقلي السودان ومصر من توسيع المساحات الزراعية، وتوفير المياه الضاعة في المستنقعات وزيادة إيرادات مياه نهر النيل بنحو 55 مليون متر مكعب من المياه.

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