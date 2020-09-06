أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بـ ثقافة القليوبية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة القليوبية مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث عقد نادي أدب ببيت ثقافة طوخ أمسية شعرية بحضور أعضاء نادي الأدب لمناقشة "بنية ولغة الشعر" حيث قدم محفوظ فودة موضوع الأمسية لتبيان أهمية وخصوصية لغة الشعر وإشكاليات الكتابة الإبداعية، والنسق الإبداعي المميز للشعراء وتأثير الزمان والمكان على لغة الشعر.





ثم استمع الى إبداع الشعراء، الشاعر محمد دوام وقصيدة "شوفتي الدنيا" وقصيدة "برج ٧" والشاعر سليمان الزهيري في قصيدة "قالت بخاف" وقصيدة "روحين ف طريق" وتم مناقشة الأعمال الإبداعية، كما قدم بيت ثقافة القلج قراءة في كتاب "الخطوة الأولى في عالم الكمبيوتر" تأليف إيهاب أبوالعزم، يتحدث الكتاب عن استخدام الكمبيوتر وشرح مكوناته من كيان مادي ونظام التشغيل وواجه النظام التشغيل من سطح المكتب والايقونات وسلة المحذوفات وشريط المهم وكيفية إنشاء ملفات باستخدام البرامج، وإدخال البيانات وحفظ البيانات وتحرير المفات وتغير اسم الملف وحذف الملفات ونسخها وقصها.





ونظم بيت ثقافة الخانكة، محاضرة بعنوان "التكنولوجيا الحديثة" حيث تساهم التكنولوجيا بشكل كبير في الوصول إلى المعلومات واكتسابها، وبالتالي تطويرها، وهو ما يُعد سببًا لوجود ثورة علميّة ومعرفيّة ضخمة يترتّب عليها تسهيل حياة البشر من خلال زيادة الاختراعات في المجالات العملية المختلفة، ومثال ذلك إمداد المصانع بالعديد من الآلات والمعدّات المتطورة التي ساعدت على توفير سلع وخدمات ذات جودة عالية، وذلك عن طريق تسهيل عمليات الإنتاج في المصانع وجعلها ذات وقت وجهد أقل، بالإضافة لإفادتها في تقليل تكلفة التشغيل.





عرض قصر ثقافة بنها فيلمين من إنتاج الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة "مستقبل مشرق" و"منارات الحياة" وهي أفلام توثيقية لما تم إنجازه خلال الفترة السابقة في كافة المجالات، وقدمت مكتبة طحانوب، قراءة في رواية "الغالب والمغلوب جديد الجديد في حكاية زيد وعبيد" تأليف مصطفى الأسمر، تتحدث عن شخص يدعى عبيد، يعيش في إحدى الواحات في صحراء مصر، ويعرض المؤلف جوانب شخصية هذا الرجل الانتهازي الذي يستغل أهل الواحه لتحقيق مكاسب مادية وشخصية ويعدهم بتنفيذ مشروعات وهمية لخدمة الواحة، كما قدمت المكتبة الطوافة بنوى ببيت ثقافة شبين القناطر، ورشة قراءة في كتاب "من أحوال المحروسة" لحازم هاشم، وهو عبارة عن كتابات ساخرة في صورة رسومات الكاريكاتور يوثق بها الكاتب أحوال المجتمعات في عدة مراحل، وبذالك تكون الصورة أكثر وضوحا للعامة من الناس من خلال هذا النوع من الأدب ويوضح ذلك قدرة الكاتب علي تحليل مجريات الامور وتأملها بشكل دقيق.





ونظم قصر ثقافة القناطر الخيرية مجموعة متنوعة من الأنشطة، حيث قدم نادي العلوم تجربة علمية بسيطة للأطفال بعنوان "الماء المضيء" بجانب ورشة حكي للأطفال عن الهجرة النبوية الشريفة بصوت منار رجب، بينما استكمل نادي المرأة الجزء الثاني من ورشة باترون الكورساج، وقدم قسم الفنون التشكيلية ورشة فن أركت لخطوات عمل حامل مفاتيح.









وعقد بمكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة، محاضرة بعنوان "المجموعة الشمسية والكواكب" تم تعريف المجموعة الشمسية بأنها "نظام يتألف من تجمع لنجم لامع وهو الشمس وتدور حولها الأجسام المختلفة وهى الكواكب والأقمار التابعه لها وعدد لايحصى من الكويكبات وبعض الأقمار التابعه لها"عدد كواكب المجموعه الشمسية ٨ كواكب وهم عطارد والزهرة والأرض والمريخ والمشترى وزحل واورانوس ونبتون ويتبع هذه الكواكب حوالى ١٧٠ قمر يدور حولهم.