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فن

بفستان أبيض.. نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور لها

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 01:14 م
نسرين طافش
نسرين طافش
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ندى فكري
شاركت الفنانة نسرين طافش صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهرت نسرين في الصورة بفستان أبيض على حمام السباحة وعلقت قائلة "صباح جميل".


وتقوم الفنانة نسرين طافش حاليا بالتحضير لمسلسلها الجديد الذى تشارك فى بطولته أمام الفنان ماجد المصرى وهو بعنوان "الوجه الآخر"، حيث من المقرر البدء فى تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيدا لعرضه خارج الموسم الرمضاني. 

كانت نسرين تنتظر فتح الخطوط الجوية من أجل الحضور إلى مصر للبدء فى تنفيذ العمل الذى يعد البطولة الثانية للفنان ماجد المصرى بعد مسلسل "بحر".

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