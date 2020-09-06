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أخبار البلد

2 أكتوبر.. الموعد النهائي للتوقيع على اتفاق السلام السوداني

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 02:46 م
اتفاق السلام السوداني
اتفاق السلام السوداني
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أمينة الدسوقى

أعلن رئيس فريق الوساطة لمفاوضات سلام السودان ومستشار رئيس جمهورية جنوب للسودان للشؤون الأمنية، توت قلواك، أن التوقيع النهائي لاتفاق السلام بين الأطراف السودانية سيكون في الثاني من اكتوبر القادم بالعاصمة جوبا.


جاء ذلك في تصريح صحفي اليوم في العاصمة جوبا، وأضاف توت ان عمل لجان المصفوفة سيتم الانتهاء منه اليوم، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السودانية.

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وكانت لجان إعداد مصفوفة اتفاق السلام بين الأطراف السودانية في العاصمة جوبا، وصلت اعملها لليوم الثالث باحد الفنادق حيث عقدت ثلاثة اجتماعات لمناقشة مصفوفة القضايا السياسية للمنطقتين، مصفوفة تنفيذ اتفاق سلام مسار الشمال كما ناقشت اللجنة الثالثة مصفوفة اتفاق سلام دارفور في ورقة العدالة الانتقالية.


وقال مقرر لجنة الوساطة في مفاوضات السلام السودانية من دولة جنوب السودان الدكتور ضيو مطوك، في تصريح صحفي اليوم أن اعمال  اللجان تسير بصورة طيبة وان لجنة دارفور تناقش الآن الورقة الخامسة.


وأضاف مطوك في حال الانتهاء من أعمال اللجان سيتم مباشرة تحديد تاريخ التوقيع النهائي.

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