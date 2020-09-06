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اقتصاد

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.96%.. وخسر رأس المال السوقي 5.3 مليار جنيه فى ختام التعاملات

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 02:51 م
صدى البلد
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محمد صبيح
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لجميع المؤشرات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقي 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 622.017 مليار جنيه.


وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 11073 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 1989 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 12936 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 4257 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 1841 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 2728 نقطة.
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