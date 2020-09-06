AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد فوزه بمجلس الشيوخ.. محافظ المنوفية يكرم وكيل وزارة الصحة السابق تقديرا لمجهوداته في القطاع الصحي

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:16 م
محافظ المنوفية يكرم
محافظ المنوفية يكرم وكيل وزارة الصحة السابق
Advertisements
مروة فاضل


كرم اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية الدكتور نصيف حفناوى العفيفى وكيل وزراة الصحة بالمنوفية تقديرًا لمجهوداته التى بذلها خلال فترة توليه العمل بالمحافظة ودوره فى النهوض بقطاع الصحة والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بالديوان العام، وتعيين الدكتور فيصل جودة أستاذ الجراحة العامة بمستشفى شبين الكوم التعليمى وكيلًا لوزارة الصحة بالمنوفية خلفًا له.

حيث أهدى محافظ المنوفية الدكتور نصيف حفناوى شهادة تقدير ودرع المحافظة لما قدمه من جهود عظيمة فى خدمة أبناء وشعب المحافظة ، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد فى المرحلة القادمة كنائبًا بمجلس الشيوخ .

هذا وقد أعرب الدكتور نصيف حفناوى عن سعادته وإمتنانه بهذا التكريم ، مقدمًا كل الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية على ما لمسه من وفاء وحرصه على هذا التكريم، مؤكدًا أنه قد سعد بالعمل وسط كوكبة متميزة من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

جدير بالذكر أنه عقب ظهور نتيجة إنتخابات مجلس الشيوخ وفوز الدكتور نصيف حفناوى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان قرارًا بتعيين الدكتور فيصل محمود محمد جودة وكيلًا لوزارة الصحة بالمحافظة خلفًا لنصيف حفناوى.

 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. بينهم سيدة 8 مرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بالمنوفية وتوقيع الكشف عليهم

محافظ المنوفية: دعم المنظومة الصحية بـ100 مليون جنيه لمواجهة أزمة كورونا

6 مرشحين لائتلاف الأحزاب الوطنية تقدموا بأوراقهم للشيوخ بالقليوبية

إعدام نصف طن منتجات.. صحة المنوفية: ضبط مخزن مواد غذائية غير مرخص فى المنوفية

بعد ترشح مديرها لمجلس الشيوخ.. الدكتورة رشا خضر تتولى إدارة صحة المنوفية

وكيل صحة المنوفية يجتمع مع مديري المستشفيات ..شاهد

ترشيحاتنا

أصبح أقل خطورة.. مستشارة بالصحة العالمية: كورونا لم يتحور.. هناك دول بدأت تسجل إصابات جديدة

ماذا يحدث للجسم عند تناول ماء جوز الهند بشكل يومي؟

كشفت سبب اتجاه أردوغان للتصعيد.. فرنسا: اجتماع المجلس الأوروبي المقبل مخصص لمعاقبة تركيا

على البحر.. شاهد.. دنيا سمير غانم تتألق بإطلالة صيفية جذابة

من أبو قير لـ برج العرب.. التفاصيل الكاملة لأول قطار مُكهرب بالإسكندرية قبل تنفيذه

عصام الحضري يبدأ مهمة تدريب حراس المرمى .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها الدم والدهون.. حيل سهلة لتنظيف أقوى البقع

وسط البلالين.. أسما شريف منير تبرز أنوثتها بفستان مجسم

بعد تقاعدها .. تصميم تخيلي لـ ميتسوبيشي جالانت 2021.. صور