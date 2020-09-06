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حوادث

الإدارة العامة للمرور: عودة الحركة لطبيعتها على جميع طرق البحر الأحمر والصعيد

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:37 م
طريق صحراوى
طريق صحراوى
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أحمد مهدي
أعلنت الادارة العامة للمرور، عن عودة الحركة المرورية على جميع طرق البحر الأحمر والصعيد، والتي كانت الادارة أغلقتها بعد اغلاقهم بسبب الأتربة والعواصف.

وقالت مصادر، أن الإدارة بإشراف اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تهيب بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

كانت وزارة الداخلية وجهت المواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

وفي ذات السياق رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

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