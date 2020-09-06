كورونا يشهد تراجعا في أعداد الإصابات.. الكمامة ليست شرطا لمنع الفيروس.. ومصير الموجة الثانية في مصر

وأشار إلى أن التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة يعملان على تقليل الجرعة الفيروسية بالجسم ، وبالتالي تقل حدة الأعراض، مشددا على أن الدول التى استهان مواطنيها بعدم ارتداء الكمامة الطبية والتباعد الاجتماعية نتج عن ذلك ارتفاعا كبيرا ب أعداد إصابات فيروس كورونا.





وأوضح أن عدم استقرار حالات الإصابة ما بين الارتفاع والانخفاض يعود إلى حالة تذبذب المواطنين وعدم الإلتزام بشكل كلى بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.





وأشار إلى أنه فى حالة التهاون بفيروس كورونا وتسرب شعور بين المواطنين بإنتهاء الفيروس سنفاجأ بزيادة فى أعداد الإصابات مرة أخرى.





وتابع "إ ن السبب الرئيسي لانخفاض الحالات مؤخرا كان الإجراءات الحكومية، والالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعى".