مقدمة من صندوق التنمية المحلية.. محافظ المنيا يسلم 63 مشروعًا تنمويًا لمواطني 6 مراكز

سلم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، اليوم الأحد، 63 مشروعًا تنمويًا متنوعًا إلى أبناء المحافظة، بمبلغ أربعمائة ألف و43 ألف جنية، مقدمة من صندوق التنمية المحلية، والممول من جهاز بناء وتنمية القرية المصرية، وذلك بحضور اللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد، والدكتورة وفاء فداوى مدير عام إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة.





أكد المحافظ أن المنيا تأتى في مقدمة المحافظات المستفيدة من قيمة الاستثمارات المخصصة على مدار أربع سنوات متتالية، مما يعود بالفائدة وتقليل نسبة البطالة بين الشباب، وتوفير فرص عمل حقيقية تساهم في زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.





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أعرب المحافظ عن أمنياته بأن تكون تلك المشروعات "فاتحة خير" على أصحابها، مطالبا الجميع بتبني ثقافة العمل الحر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لتوفير "حياة كريمة" لأبنائها، من خلال دعم ومساندة كافة المشروعات والبرامج التنموية، بهدف زيادة دخل الأسر الريفية وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها للحد من مشكلة البطالة، كما طالب المحافظ، أصحاب المشروعات بضرورة إتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها لمجابهة فيروس الكورونا.





من جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء فداوى مدير عام إدارة بناء وتنمية القرية، أنه تم تسليم 63 مشروعًا تنمويًا متنوعًا لهذا الشهر، وفرت 63 فرصة عمل مباشرة، موزعين على مراكز (المنيا- سمالوط- مطاى- مغاغة- أبوقرقاص- ديرمواس)، بإجمالي تمويل يصل الى حوالي أربعمائة ألف و43 ألف جنية، وتستهدف تلك المشاريع خدمة المرأة المعيلة والشباب وزوجات الشهداء، حيث تتنوع المشروعات ما بين (حرفية، خدمية، إنتاج حيواني، تسمين عجول، بقالة، أدوات منزلية، ملابس جاهزة، حبوب وغلال، تجارة، حدادة، أدوات مكتبية، عطور، أدوات تجميل، غيرها).



