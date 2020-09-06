بالصور.. ممدوح عيد يتابع مباراة بيراميدز والجونة من استاد خالد بشارة

حرص المهندس ممدوح عيد المدير التنفيدي لنادي بيراميدز على التواجد في استاد خالد بشارة بالجونة على رأس وفد الإدارة لمساندة فريق الكرة قبل مباراته الهامة في الدوري أمام نظيره نادي الجونة.
ويحل بيراميدز ضيفا على الجونة باستاد خالد بشارة في إطار مباريات الجولة ٢٥ من الدوري الممتاز.
وحرص عيد على دعم اللاعبين والجهاز الفني بقيادة أنتي تشاتشيتش وطالبهم بالفوز من أجل مواصلة المنافسة على مركز متقدم بجدول الترتيب.
كما تواجد بملعب خالد بشارة، خالد بدر نائب
المدير التنفيذي، وعمرو بسيوني مدير إدارة التعاقدات، والكابتن هاني سعيد المدير
الرياضي لنادي بيراميدز.