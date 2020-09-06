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رياضة

بالصور.. ممدوح عيد يتابع مباراة بيراميدز والجونة من استاد خالد بشارة

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 06:32 م
صدى البلد
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حسن العمدة

حرص المهندس ممدوح عيد المدير التنفيدي لنادي بيراميدز على التواجد في استاد خالد بشارة بالجونة على رأس وفد الإدارة لمساندة فريق الكرة قبل مباراته الهامة في الدوري أمام نظيره نادي الجونة.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجونة باستاد خالد بشارة في إطار مباريات الجولة ٢٥ من الدوري الممتاز.

وحرص عيد على دعم اللاعبين والجهاز الفني بقيادة أنتي تشاتشيتش وطالبهم بالفوز من أجل مواصلة المنافسة على مركز متقدم بجدول الترتيب.

كما تواجد بملعب خالد بشارة، خالد بدر نائب المدير التنفيذي، وعمرو بسيوني مدير إدارة التعاقدات، والكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز.

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