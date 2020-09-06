AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل قصر الصلاة للمسافر واجب أم مستحب؟ تعرف على آراء الفقهاء

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 06:24 م
صلاة القصر للمسافر
صلاة القصر للمسافر
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المسلمين أجمعوا على مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر، واختلفوا في حكم القصر للمسافر هل هو واجب أم مستحب؟.

وأوضح «الجندي» في إجابته عن سؤال: «ما أسباب صلاة القصر وطريقتها؟»، أنه ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن  قصر الصلاة مستحب غير واجب، لكن المالكية قالوا: سنة مؤكدة، وقال الشافعية والحنابلة: القصر أفضل، مع جواز الإتمام بلا كراهة، وعن أحمد قال: لا يعجبني الإتمام.

وتابع: واستدلوا على عدم الوجوب بما يلي: أولًا قول الله تعالى: «وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا»، وبما روي عن يعلى بن أمية، قال: قلت لعمر بن الخطاب: «فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا» فقد أمن الناس، فقال: عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: "صدقةٌ تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته" (مسلم 686). فقوله: (صدقة تصدق الله بها) يدل على أنه رخصة.

وأكمل: 2- ثبوت الإتمام في السفر عن بعض الصحابة، 3- لاتفاق العلماء على أن المسافر إذا اقتدى بمقيم فإنه يتمّ، ولو كان القصر واجبًا لما جاز له الإتمام، كما لا يجوز لمن يصلي الفجر أن يزيد فيها، وذهب الحنفية إلى أن فرض المسافر ركعتين لا غير.

سبب القصر وأدلّته:
1- قالت عائشة رضي الله عنها: "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر" (البخاري 1040، مسلم 685).

2- قال عمر: "صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم" (النسائي 1420, ابن ماجه 1064).

3- لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم الصلاة في سفر قط.

والراجح أن القصر سنة مؤكدة، أما الإتمام فمكروه لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم.

اقرأ أيضًا: 

مِقدارُ مَسافةِ القَصرِ
اختَلف أهلُ العِلمِ في مِقدارِ مَسافةِ السَّفرِ الذي تُقصَرُ فيه الصَّلاةُ على أقوالٍ عِدَّة (1)، أقواها قولان: القول الأوّل: أنَّ المسافةَ التي تُقصَرُ فيها الصَّلاةُ: (88 كم تقريبًا)، وهذا مذهبُ الجمهور: المالِكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وهو قولُ بَعضِ السَّلفِ، وقولُ أبي يُوسفَ من الحَنَفيَّة، وبه قال فُقهاءُ أصحابِ الحديثِ.

القول الثاني: أنَّ قَصر الصلاة يجوزُ في أيِّ سَفرٍ، ما دام يُسمَّى سَفرًا، طويلًا كان أمْ قصيرًا، ولا حَدَّ له، وهذا مذهبُ الظَّاهريَّة، وبعضِ الحَنابِلَةِ، واختارَه ابنُ قُدامةَ، وابنُ القَيِّمِ، والشوكانيُّ، واختتم الشيخ خالد الجندي بقوله: «فليختر كل إنسان ما تطمئن له نفسه».

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كنت على سفر ولم أصل العصر فهل أقضيه عند عودتي ركعتين أم أربع؟ البحوث الإسلامية يوضح

شروط قصر وجمع الصلاة .. تعرف عليها

كيفية جمع صلاتي المغرب والعشاء في ليلة الزفاف .. الإفتاء تجيب

كيفية قصر الصلاة وجمعها للمسافر

هل يجوز للمسافر قصر الصلاة قبل مغادرة المنزل؟.. أمين الفتوى يجيب

ترشيحاتنا

تشكيل بيراميدز لمواجهة الجونة

باقي لحفرها 100 كيلو.. كل ما تريد معرفته عن قناة جونقلي بين مصر والسودان

السيسي يوجه بمضاعفة تمويل مشروع البتلو بـ٢ مليار جنيه إضافية

في عيد ميلادها.. عدد زيجات ريهام عبد الغفور

نشرة الرياضة.. صراع جديد بين الأهلي وبيراميدز.. الزمالك يوافق على رحيل مصطفي محمد بشرط.. كواليس جديدة في سرقة كؤوس اتحاد الكرة

حار رطب على القاهرة.. الأرصاد: استمرار الأمطار الغزيرة على سيناء والبحر الأحمر غدا

AdvertisementS

في عيد ميلادها.. عدد زيجات ريهام عبد الغفور

بلاغ ضد لاعب الزمالك.. أحمد شوبير في نيابة الساحل

العربيات تحولت لكتلة صفيح .. مصرع وإصابة 3 فى حادث بـ الطريق الدائرى .. صور

عاجل.. الفيفا يحسم الجدل حول إلغاء هدف وادي دجلة في الأهلي

خناقة على لعب أطفال .. الهجرة: القبض على المتهمين بالاعتداء على مصري بالكويت

قرصنة وإجرام.. الخارجية الليبية تدين اعتداء مليشيات الوفاق على قافلة مساعدات أممية

سيدة تضع كاميرات مراقبة في منزلها وتهرب منه بعد أسبوعين لهذا السبب.. صور

كنت بهزر.. "قداح" الزمالك يرد على إحالته للتحقيق بعد ضرب حارس الأهلي

رئيس الوزراء يتابع جهود إغاثة السودان.. 184 طنا و3000 كرتونة منتجات ومواد غذائية مختلفة

رمو جثته في الصرف الصحي.. زوجة تستدرج زوجها وتتفق مع عشيقها على قتله

النيابة الإدارية تحيل نهى الشيخ للمعاش على خلفية واقعة ضابط المحكمة

والله ما هتاخد كارنيهي .. لإحالتها للمعاش والمحاكمة الجنائية .. القصة الكاملة للمستشارة نهى الإمام سيدة المحكمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو مش معاك تمنها .. اعمل جلسات التخسيس بالتبريد في المنزل

بعد إصابة الفنان جمال يوسف .. كل ما تود معرفته عن سرطان البلعوم

شاهد .. جينيسيس G70 موديل 2021 تستعد للتدشين الرسمي