تسجيل صوتي.. جمال يوسف يكشف تطورات حالته الصحية بعد معاناته من السرطان





وأيضا: محمود حميدة يكشف سر رحلاته لـ سيوة.. وأحمد سعد يتغزل في خطيبته رامي وحيد لـ صدى البلد: تعلمت من عبلة كامل التواضع وكانت تعاملني كابنها وقال الفنان جمال يوسف خلال تسجيل صوتى خاص: أعانى من ورم في البلعوم والغدد الليمفاوية، وقد خضعت لجلسات الكيماوي خلال الفترة الماضية، وأتوجه بالشكر للدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية على وقوفه بجانبى، كما أشكر عددا كبيرا من زملائي وعلى رأسهم الفنان محمد صبحى. وقال الفنان جمال يوسف خلال تسجيل صوتى خاص: أعانى من ورم في البلعوم والغدد الليمفاوية، وقد خضعت لجلسات الكيماوي خلال الفترة الماضية، وأتوجه بالشكر للدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية على وقوفه بجانبى، كما أشكر عددا كبيرا من زملائي وعلى رأسهم الفنان محمد صبحى.





وأضاف: كما سألت عنى وفاء عامر، نشوى مصطفى، حنان سليمان، المخرج تامر حمزة، وغيرهم كثير.





وتابع جمال يوسف: لا أخشى الموت، ولكنى أخشى لقاء ربي، وأتمنى أن يرضى عني ويراضيني، وشكرا جزيلا لكل الدعوات الصادقة التي تصلني منذ الإعلان عن حالتى.

كشف الفنان جمال يوسف عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بسرطان البلعوم، ومثوله للعلاج الفترة الماضية، موجها الشكر لـ" صدى البلد" على الاهتمام والسؤال.